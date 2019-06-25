نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين فى قضية "تحالف الأمل" المقيدة برقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.



كانت النيابة بدأت تحقيقاتها اليوم مع أعضاء "تحالف الأمل" المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذى ضم عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى.