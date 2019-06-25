سيدورف: أضعنا فوزا كبيرا على غينيا بيساو

أشاد الهولندي كلارنس سيدورف مدرب منتخب الكاميرون بلاعبيه بعد الفوز الذي حققه الفريق على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس أمم أفريقيا "مصر 2019".



وتلعب الكاميرون ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات غانا وغينيا بيساو وبنين.



وقال سيدورف في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة، واللاعبون عانوا من التوتر في بداية المباراة، لكن مع مرور الوقت تأقلموا وسجلوا هدفين، وكان يجب علينا تسجيل أهداف أخرى".



وأضاف: "لعبنا في الشوط الثاني بشكل أفضل، وبالطبع راضٍ عن النتيجة والمستوى خاصة في الناحية الدفاعية".



وتابع: "لدي مجموعة رائعة من اللاعبين ودكة بدلاء قوية، ونشعر بالرفاهية، لأن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين قادرة على صناعة الفارق".



وأتم: "سنستعد لمواجهة غانا وسندرسهم جيدا قبل المواجهة".