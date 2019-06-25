توماس بارتي يتعرض لموقف طريف في مباراة غانا وبنين بأمم إفريقيا

تعرض لاعب فريق أتلتيكو مدريد "توماس بارتي" لموقف طريف خلال مشاركته في المباراة الجارية حاليًا بين منتخبي غانا وبنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتُقام المباراة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.



وفي الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، تمزق قميص لاعب غانا "توماس بارتي" بعد أن تعرض للجذب من قِبل لاعب بنين "ستيف موني".



واضطر "بارتي" إلى مغادرة أرض الملعب من أجل استبدال قميصه المُمزق قبل أن يعود للمشاركة في المباراة من جديد.



وتشير نتيجة اللقاء في الوقت الحالي إلى التعادل الإيجابي 1-1.