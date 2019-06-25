مصر بالزي الأحمر في مباراة الكونغو الديمقراطية بكأس أمم إفريقيا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقرر إقامتها مساء غدٍ على ملعب استاد القاهرة الدولي.



المباراة المقامة في إطار منافسات الجولة الثانية من دور الجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.



وتقرر خلال الاجتماع الخاص بالمباراة أن يرتدي الفراعنة الزي التقليدي بألوان علم مصر، وهي، القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والجوارب السوداء، فيما يرتدي حارس المرمي الطاقم الأسود.



تخوض مصر مباراتهما بعد تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على زيمبابوي بهدفٍ دون رد، فيما سقط منتخب الكونغو في فخ الهزيمة بهدفين دون رد على يد أوغندا.