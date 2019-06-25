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رياضة

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم وسام بن يدر

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:23 م
وسام بن يدر
وسام بن يدر
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يتطلع نادي مانشستر يونايتد، إلى التعاقد مع لاعب فريق إشبيلية "وسام بن يدر" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ويبحث النادي الإنجليزي عن مهاجم جديد في ظل وجود تكهنات حول مستقبل البلجيكي "روميلو لوكاكو" في الأولد ترافورد.

"بن يدر"، والذي انضم إلى إشبيلية من تولوز في عام 2016، سجل 70 هدفًا في 138 مباراة للنادي الأسباني في جميع المسابقات.

وحسب شبكة "فرانس فوتبول" العالمية، فإن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدمات "بن يدر" هذا الصيف.

وأفادت أن "بن يدر" يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب الفرنسي مرتبط أيضًا بكل من برشلونة وباريس سان جيرمان.

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