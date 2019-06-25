سامح سعد رئيسا لمصر للسياحةً

تولي سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، رسميا اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس إدارة مصر للسياحة على أن يتم استلام مهام عمله بداية الشهر المقبل.



وأقام العاملون بشركة مصر للسياحة بحضور سامح سعد حفلا لتكريم رشاد رفاعى رئيس الشركة والعضو المنتدب بمناسبة انتهاء فترة عمله، والتى تنتهى نهاية الشهر الجارى، بحضور قيادات ورؤساء قطاعات ومديرى عموم الشركة.



وأشاد سامح سعد بجهود رشاد رفاعى خلال توليه رئاسة الشركة، قائلا إن رفاعى تولى إدارة الشركة فى ظروف صعبة وتغلب عليها بل وحقق نجاحا.