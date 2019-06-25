"الرى" تضع خطة لفترة أقصى الاحتياجات وترشيد المياه

اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري؛ لمناقشة تنفيذ خطة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومتابعة تنفيذ خطة ترشيد المياه، والاطمئنان على مرافق الري وشبكة الترع والمصارف لتوفير التصرفات المائية اللازمة للموسم الصيفي الحالي.



وقال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم استعراض الإجراءات اللازمة لتوفير المياه للأراضى، ووضع الحلول المناسبة لأية مشكلات أو عوائق تتسبب فى عدم وصول المياه إلى مختلف الأراضى الزراعية، والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لحسم أية شكاوى.



وأوضح السعدى لـ"الدستور" أنه تم مناقشة آليات تلبية احتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز حاليا، وتحديد أهم المشاكل ورفع الطوارئ والتصدي لأية أزمات تتعلق بتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والعمل على حسمها من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، وتواجد مهندسى الوزارة بالطبيعة والمرور المستمر على شبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات والإطمئنان على جاهزية المنشئات المائية ومرافق الري وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع.