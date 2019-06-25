"90 دقيقة" يفضح 5 صفحات على مواقع التواصل تعمل ضد الدولة

واصل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فضح الصفحات المارقة التي تعمل ضد الدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، عن 5 صفحات تحرض ضد الدولة المصرية وهي :-

- صفحة "غايب" بها 37 ألف متابع، وتتعمد نشر بوستات تحريضية بالتزامن مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

- صفحة "البوست السياسي" وتقوم بتدوين بوستات للنشطاء والمدونين والحقوقيين المعادين للدولة، وتنشر دعوات تحريضية

- صفحة "الفيديو السياسي"، بها 33 ألف متابع، وتقوم بنشر بوستات ودعوات تحريضية ضد الدولة، وتدعو المواطنين للتظاهر

- صفحة "ولسه في تعريض" صفحة بها 33 ألف متابع تقوم بنشر صور مغلوطة، وتروج صورا لأزمات في عهد الإاخون وتزعم أنها أزمات حالية.

- صفحة "نبض مصر" هذه الصفحة بها مليون و170 ألف متابع وولائها للإخوان، وتقوم بنشر بوستات تحريضية ضد مصر.