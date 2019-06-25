سفير مصر في أديس أبابا: نتمنى لإثيوبيا أن تبقي "قوية"

أعرب السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، عن تمنياته أن تبقي إثيوبيا قوية، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب التي شهدتها أحد الأقاليم الإثيوبية والتطورات التي لحقت بها.

ولفت عبدالخالق، في تدوينة له عبر "تويتر" إلى أن مصر قدمت التعازي والمواساة لإثيوبيا حكومةً وشعبًا في هذه اللحظات الصعبة.

وكانت محاولة انقلاب شهدها إقليم أمهرة خلال الأيام الماضية، قتل على أثرها عدد من المسئولين منهم رئيس هيئة الأركان، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد أن الوضع أصبح آمنًا الآن.

ونشبت هذه الاضطرابات الأخيرة في ولاية أمهرة، وهي واحدة من الولايات التسع ذات الحكم الذاتي في البلاد، حينما اقتحم مسلحون قادهم رئيس أمن الولاية اجتماعًا لمسؤولين كبار.