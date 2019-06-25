الرئيس الجزائري يبحث سبل عقد انتخابات رئاسية جديدة

بحث الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح، الإجراءات اللازمة اتخاذها من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب عدم تقدم أحد لها.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم استعرض بالجزائر العاصمة الوزير الأول رئيس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبا إياها باتخاذ التدابير اللازم اتخاذها التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وكشفت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم أن الوزير الأول قدم لصالح عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مع تقييم شامل للوضع السياسي.



كما عرض رئيس الوزراء الجزائري على صالح التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي بالدولة.



وأعلن عبد القادر صالح مطلع الشهر الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمى بعد عزوف المواطنين عنها اعتراضا على إدارة الحكومة الحالية للمشهد السياسي.