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عالم

سفير بريطانيا: اتفاق تدوير المخلفات مثال رائع للتعاون التجاري بين البلدين

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:09 م
سفير بريطانيا في
سفير بريطانيا في القاهرة جيفري آدمز
ألفت الكحلي
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أكد سفير بريطانيا في القاهرة جيفري آدمز أن الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم الثلاثاء، بين وزير الإنتاج الحربي وشركة بلوماك البريطانية، هو مثال رائع للتعاون التجاري بين المملكة المتحدة ومصر، لافتًا، في تدوينة له عبر "تويتر"، إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الاستثمار ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل والتصدير.

ومن خلال هذا التعاون المشترك، ستتولى شركة "بلوماك" تصميم وتصنيع الأنظمة المتطورة لإعادة تدوير المخلفات والآلات المخصصة لها، حيث تمهد مذكرة التفاهم الطريق لتأسيس مشروع مشترك يسمح بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال تصنيع آليات إدارة النفايات، وفق ما ذكرت السفارة البريطانية في القاهرة.

وتعليقًا على الاتفاقية الموقعة، أكد آدمز أنها تعكس الالتزام التام من جانب المملكة المتحدة بالتعاون مع مصر، والتزامنا بتشجيع التجارة والاستثمار في عدد كبير من القطاعات، معربًا عن تطلع بلاده لتعميق التعاون مع مصر في قطاعات توظف المزيد من المصريين وتوسع نطاق الصادرات الإقليمية لمصر.

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