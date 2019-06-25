بعد الفوز على غينيا بيساو.. منتخب الكاميرون يحقق رقما غاب عنه منذ 2006

حقق المنتخب الكاميروني فوزا هاما على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.



الفوز جعل المنتخب الكاميروني يتخلص من عقدة الافتتاح خلال مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية والتي تُثبتها الأرقام، ففي آخر 5 نسخ من البطولة، فاز المنتخب الكاميروني بمباراته الافتتاحية مرة وحيدة فقط وخسر 2 وتعادل مثلهما.



عام 2006 فاز المنتخب الكاميروني على أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر عام 2008 في مباراته الأولى أمام مصر بنتيجة 4-2، وفي عام 2010 خسر أمام الجابون بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع مالي بهدف لكل فريق في 2015 وعام 2017 تعادل مع غينيا بيساو بنتيجة 1-1.



وخلال نسخة 2019، تخلص المنتخب الكاميروني من نتائجه السلبية في مبارياته الافتتاحية بكأس الأمم، ونجح في التغلب على غينيا بيساو بهدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له بمشواره بالمسابقة القارية.