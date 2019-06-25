برشلونة يعلن انتقال أندريه جوميز إلى إيفرتون

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال لاعب وسطه البرتغالي أندريه جوميز إلى إيفرتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان جوميز قد أنتقل إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة موسم، ليقدم مستوى جيدا دفع النادي الإنجليزي إلى الرغبة في التعاقد معه بشكل نهائي.



ونشر نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه إنه توصل لاتفاق مع نادي إيفرتون على انتقال لاعبه البرتغالي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 25 مليون يورو مع بعض الإضافات.



من جهته أعلن نادي إيفرتون أنه تعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات، بعقد ينتهي في 2024، مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.



وكان جوميز قد انضم إلى برشلونة في صيف 2016 قادما من فالنسيا الإسباني مقابل نحو 35 مليون يورو، وشارك في 78 مباراة خلال موسمين، ولكنه لم يقدم المستويات المأمولة ليرحل إلى إيفرتون.