الجزيرة الأردني يقصى الجيش السوري من كأس الاتحاد الآسيوي

سحق الجزيرة الأردني فوزا كبيرا على حساب الجيش السوري برباعية دون رد، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب.



نجح الجزيرة في فرض سيطرته على مجريات المباراة، واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه، وسجل الرباعية كل من عبدالله العطار وفراس شلباية من ركلة جزاء وأحمد العيساوي وزيد جابر في الدقائق 5 و46 و64 و94.



يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الجيش على الجزيرة 30.



ليتأهل بهذه النتيجة الجزيرة الي نهائي البطولة لمنطقة الغرب.