الشرطة فى خدمة الشعب.. كيف تصدر شهادة ميلاد عبر الإنترنت؟
الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:51 ص
عمرو المزيديطباعة
تحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين، من خلال التسهيل عليهم في إصدار العديد من المستندات الشرطية.
وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج وثائق قيد الوفاة من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت: اضغط هنا
يأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية نحو تنفيذ سياسة الحكومة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومع بدايات العام الجديد 2019 بدأ اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.
كما يأتي ذلك تنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة في جميع إدارات الوزارة لاسيما في مجال الخدمات.
وتقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج وثائق قيد الوفاة من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت: اضغط هنا
يأتي ذلك في إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية نحو تنفيذ سياسة الحكومة بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، ومع بدايات العام الجديد 2019 بدأ اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.
كما يأتي ذلك تنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية لتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة في جميع إدارات الوزارة لاسيما في مجال الخدمات.
منذ حوالي 23 ساعة