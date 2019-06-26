أسعار كاميرات المراقبة اليوم

تباينت أسعار الكاميرات، وأجهزة المراقبة ومستلزماتها، خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأ ربعاء، وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، وتراوح سعر كاميرات المراقبة بولت حرارية ما بين 650 و1200 جنيه، في حين بلغ سعر كاميرا مراقبة أوسكار نحو 620 جنيهًا، مقارنة بسعر كاميرا داهوا التي سجلت 3140 جنيهًا.



أما بالنسبة لأسعار أجهزة السويتشات والسيرفر لتشغيل الكاميرات فسجلت 1000 جنيه، وجينراك تصل إلى 8675 جنيهًا؛ وذلك حسب مساحة البيانات على السيرفر.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.