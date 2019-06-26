أسعار الكمبيوتر اليوم.. "ديل i5" بـ8500 جنيه

تباينت أسعار أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، وتراوح سعر أجهزة الحاسبات المكتبية بين 4900 و7800 جنيه، في حين بلغ سعر جهاز لاب توب ديل i3 نحو 8000 جنيه، وجهاز ديل i5 حوالي 8500 جنيه، وديل i7 حوالي 11900 جنيه، وسجل سعر اللاب توب لينوفو i3 حوالي 7950 جنيها.



في حين بلغ سعر نوت بوك أيسر 1 تيرا بايت حوالي 6800 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر i3 حوالي 6900 جنيه، وسعر نوت بوك أيسر X5 حوالي 5150 جنيهًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.