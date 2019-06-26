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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:53 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
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قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرار فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "الدستور"، أن الأسعار تراوحت ما بين 22 إلي 23 جنيها للكيلو تسليم مزراعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 27 إلي 29 جنيها حسب المنطقة.

وعن أسعار البيض قال إنها شهدت انخفاضا طفيفا حيث وصل سعر كرتونة البيض من المزرعة 27.5 جنيه تسليم مزرعة، علي أن يتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 32 – 35 جنيها حسب المنطقة.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البيض ما يقرب من 11 مليار بيضة سنويًا، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنويًا.

وكانت الأسعار، خلال الأسبوع الماضي، شهدت حالة من الارتفاع، خصوصًا مع زيادة الاستهلاك اليومي خلال شهر رمضان الماضي.

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