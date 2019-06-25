لاعب برشلونة ينتقل إلى أوساساونا

أتم نادي أوساسونا الإسباني تعاقده مع الإسباني مارك كاردونا، مهاجم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأعلن نادي أوساسونا عبر موقعه الرسمي تعاقده مع المهاجم الإسباني بعقد يمتد لـ4 مواسم وينتهي في 2023.



وأوضح النادي الإسباني أنه قام بدفع 2.5 مليون يورو لصالح برشلونة من أحل التعاقد مع اللاعب، على ان تكون قيمة الشرط الجزائي في عقده 14 مليون يورو.



ومن المقرر أن يخضع المهاجم صاحب الـ24 عاما للكشف الطبي في أوساسونا صباح غدٍ الأربعاء، على أن يتم تقديمه في المؤتمر الصحفي بعد ذلك.



وخرج كاردونا معارا من برشلونة إلى إيبار خلال الموسم الماضي، ليشارك معه في 19 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

