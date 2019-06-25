أندري أنجوسيا رجل مباراة الكاميرون وغينيا بيساو

حصل أندري أنجوسيا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩.



حقق منتخب الكاميرون فوزًا هامًا على حساب منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٩.



أنجوسيا قدم مباراة جيدة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز أمام غينيا بيساو.



وحصد منتخب الكاميرون أول 3 نقاط له في البطولة محتلًا صدارة المجموعة السادسة في انتظار نتيجة لقاء غانا وبنين.

