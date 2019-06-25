صحيفة كتالونية تستبعد ميسي من تشكيلة دور المجموعات في كوبا أمريكا

أطاحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، من التشكيلة المثالية لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019.



وشارك ميسي في 3 مباريات بدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019، ونجح في تسجيل هدف وحيد ضد باراجواي، وحصل على لقب رجل المباراة في مباراة قطر.



وضمت التشكيلة 3 لاعبين من كل من البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، بعدما نجحوا في التأهل في صدارة مجموعاتهم، بينما جاء اللاعبان الآخران من منتخب تشيلي.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراسة المرمى: أوسبينا "كولومبيا"



خط الدفاع: تيسيلو "كولومبيا" - جودين - خيمينيز "أوروجواي" - ألفيس "البرازيل"



خط الوسط: آرثر "البرازيل - آرانجيز "تشيلي" - رودريجيز "كولومبيا"



خط الهجوم: سانشيز "تشيلي" - كوتينيو "البرازيل" - كافاني "أوروجواي"