صحيفة كتالونية تستبعد ميسي من تشكيلة دور المجموعات في كوبا أمريكا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:20 م
أطاحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، من التشكيلة المثالية لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019.
وشارك ميسي في 3 مباريات بدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019، ونجح في تسجيل هدف وحيد ضد باراجواي، وحصل على لقب رجل المباراة في مباراة قطر.
وضمت التشكيلة 3 لاعبين من كل من البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، بعدما نجحوا في التأهل في صدارة مجموعاتهم، بينما جاء اللاعبان الآخران من منتخب تشيلي.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوسبينا "كولومبيا"
خط الدفاع: تيسيلو "كولومبيا" - جودين - خيمينيز "أوروجواي" - ألفيس "البرازيل"
خط الوسط: آرثر "البرازيل - آرانجيز "تشيلي" - رودريجيز "كولومبيا"
خط الهجوم: سانشيز "تشيلي" - كوتينيو "البرازيل" - كافاني "أوروجواي"
وشارك ميسي في 3 مباريات بدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019، ونجح في تسجيل هدف وحيد ضد باراجواي، وحصل على لقب رجل المباراة في مباراة قطر.
وضمت التشكيلة 3 لاعبين من كل من البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، بعدما نجحوا في التأهل في صدارة مجموعاتهم، بينما جاء اللاعبان الآخران من منتخب تشيلي.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوسبينا "كولومبيا"
خط الدفاع: تيسيلو "كولومبيا" - جودين - خيمينيز "أوروجواي" - ألفيس "البرازيل"
خط الوسط: آرثر "البرازيل - آرانجيز "تشيلي" - رودريجيز "كولومبيا"
خط الهجوم: سانشيز "تشيلي" - كوتينيو "البرازيل" - كافاني "أوروجواي"