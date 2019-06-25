كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

عاد رواد الفضاء، الأمريكية آن ماكلاين، والكندي دافيد سان-جاك، والروسي أوليغ كونونينكو، إلى الأرض، اليوم الثلاثاء، بعدما أمضوا أكثر من 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.



وحط الرواد الثلاثة عند الساعة 02.47 بتوقيت غرينيتش في سهوب كازاخستان. وانطلقوا إلى المحطة في الثالث من ديسمبر.



وحطم دافيد سان-جاك الرقم القياسي لأطول فترة يمضيها كندي في الفضاء مع 204 أيام مقابل 187 لمواطنه روبرت ثيرسك.



وانضم إليهم في المحطة في مارس اليكسي أوفنشينين، والأمريكيان نيك هايغ، وكريستينا كوخ.



وستمضي هذه الأخيرة حوالي 11 شهرًا في المحطة لتحطم بذلك المدة القياسية لأطول إقامة في الفضاء من قبل امرأة على ما أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية في أبريل.



ومنذ العام 2011، تشكل روسيا الدولة الوحيدة القادرة على نقل الطواقم إلى محطة الفضاء الدولية بعد سحب المكوكات الأمريكية من الخدمة.