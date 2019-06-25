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رياضة

إنتر يعرض ناينجولان على برشلونة من أجل التعاقد مع فيدال

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:18 م
التشيلي أرثورو فيدال
التشيلي أرثورو فيدال
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أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان، يرغب في ضم الدولي التشيلي أرثورو فيدال من برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أنتونيو كونتي اجتمع من قبل مع فيدال عندما كان الثنائي في يوفنتوس خلال الفترة من 2011 حتى 2014.

المدرب الإيطالي تولى قيادة النيرازوري ويريد التعاقد مع حرسه القديم، وأحد أهم لاعبيه خلال فترته الذهبية مع يوفنتوس.

صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أكدت بأن كونتي بدأ الضغط على إدارة إنتر من أجل ضم اللاعب، مما دفع النيرازوري لتقديم عرض لبرشلونة.

عرض إنتر للبرسا هو صفقة تبادلية، بأن يذهب ناينجولان إلى برشلونة، ويتعاقد النيرازوري مع أرثورو فيدال، ومن الممكن الحديث عن مبلغ مالي بالإضافة إلى ذلك.

فيدال انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض موسم واحد مع البرسا حقق خلاله بطولة السوبر والدوري الإسباني فقط.

ويشارك فيدال حاليًا مع منتخب تشيلي ببطولة كوبا أمريكا، من أجل الحفاظ على اللقب الذي حققه اللاروخا خلال النسختين الماضيتين.

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