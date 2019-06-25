وحدات الحرس البحري بجرجيس التونسية تحبط عملية هجرة غير شرعية لستة شبان
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:11 م
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تمكنت وحدات الحرس البحري بجرجيس التونسية، اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية هجرة غير شرعية من سواحل الرصيفات بجرجيس في اتجاه إيطاليا، وأوقفت 6 شبان كانوا يعتزمون مغادرة القرية.
كما أوقفت الوحدات منظمي الرحلة وعددهم ثلاثة أشخاص من جرجيس وحجزت لديهم مبالغ مالية ومركبًا بحريًا بطول 6 أمتار ومحركين و18 حاوية بنزين.
واعترف المشاركون بأن كل شخص سلم أربعة آلاف دينار لمنظمي الرحلة، وكانوا يعدون أنفسهم منذ 16 يومًا وتم التحفظ عليهم جميعًا بعد إذن النيابة العامة.
كما أوقفت الوحدات منظمي الرحلة وعددهم ثلاثة أشخاص من جرجيس وحجزت لديهم مبالغ مالية ومركبًا بحريًا بطول 6 أمتار ومحركين و18 حاوية بنزين.
واعترف المشاركون بأن كل شخص سلم أربعة آلاف دينار لمنظمي الرحلة، وكانوا يعدون أنفسهم منذ 16 يومًا وتم التحفظ عليهم جميعًا بعد إذن النيابة العامة.