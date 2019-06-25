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رياضة

طبيب المنتخب التونسي: إصابة المساكني ليست خطيرة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:11 م
يوسف المساكني
يوسف المساكني
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أكد طبيب منتخب تونس الأول لكرة القدم الدكتور سهيل الشملي، اليوم الثلاثاء، أن الإصابة التي تعرض إليها يوسف المساكني قائد منتخب "نسور قرطاج" في مباراة الأمس ضد المنتخب الأنجولي، لا تتسم بالخطورة.

وتعادل منتخب أنجولا مع نظيره التونسي (11) باستاد السويس، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).3

وقال الشملي - في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم - "الحمد لله أن الإصابة التي تعرض لها المساكني أمس ليست خطيرة، وسيكون جاهزًا لمباراة الجولة القادمة ضد منتخب مالي، كما أن بقية اللاعبين في صحة جيدة".

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