كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

أخطأت إذاعة القاهرة الكبرى بالشريفين، في إذاعة أذان العشاء لهذا اليوم، ببث أذان الفجر ما أدى إلى قطع الأذان بشكل مفاجئ.



وكانت وزارة الأوقاف أكدت حرصها على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، إضافة إلى مراعاة فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة فى ضوء توقيت رفع الأذان بها، مؤكدة أن المشروع سيقضي على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة، ما يجعل من المشروع حلا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعي للأذان.