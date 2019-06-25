الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

القبلة

كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:09 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
أخطأت إذاعة القاهرة الكبرى بالشريفين، في إذاعة أذان العشاء لهذا اليوم، ببث أذان الفجر ما أدى إلى قطع الأذان بشكل مفاجئ.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت حرصها على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، إضافة إلى مراعاة فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة فى ضوء توقيت رفع الأذان بها، مؤكدة أن المشروع سيقضي على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة، ما يجعل من المشروع حلا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعي للأذان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

سر الدقيقة 77 في مباراة مصر والكونغو غدًا.. "الشهيد منسي" كلمة السر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منذ يوم

فيديو.. محمد الباز يكشف تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

نبيل معلول: تمنيت انضمام ثلاثي الأهلي والزمالك لقائمة منتخب مصر

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

رياضة

لاعب برشلونة ينتقل إلى أوساساونا

أندري أنجوسيا رجل مباراة الكاميرون وغينيا بيساو

صحيفة كتالونية تستبعد ميسي من تشكيلة دور المجموعات في كوبا أمريكا

إنتر يعرض ناينجولان على برشلونة من أجل التعاقد مع فيدال

منوعات

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

يدفع مُسنًا عمره 91 عامًا على قضبان قطار

مقالات الرأي
منى-رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
إن مشهد عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين ذهبوا طواعية وبحماس لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، له مغزًى كبير لافت للنظر وتوقفت أنا عنده طويلًا.. كما أن مشهد هؤلاء الشباب والشابات وغيرهم ...
د-مينا-بديع-عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك