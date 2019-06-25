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عالم

منتخب الكاميرون يفوز على غينيا بيساو بثنائية في البطولة الإفريقية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
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استهل منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بانتصار مهم على غينيا بيساو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة للبطولة القارية المقامة حاليا في مصر.

أحرز هدفي الكاميرون كل من المدافع يايا بانانا في الدقيقة 66 إثر رأسية قوية، وستيفان باهوكين مهاجم آنجيه الفرنسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، بينما بقت غينيا بيساو بدون نقاط، وذلك قبيل مواجهة منتخبي غانا وبنين في ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات، والتي تنطلق عند الساعة العاشرة مساء اليوم.

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