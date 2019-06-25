فقه العم سام.. «CIA»: الأئمة الأربعة وراء الخلاف الكبير بين السنة والشيعة

تناول كتاب نشرته وكالة المخابرات الأمريكية «CIA» تحت عنوان «The CIA World Factbook 2019-2020»، المذاهب الفقهية الأربعة فى الإسلام، وهى «الحنفية» الذى وضعه أبوحنيفة النعمان بن ثابت، و«المالكية» الذى ألفه مالك بن أنس، و«الشافعية» الذى وضعه محمد بن إدريس الشافعى، و«الحنبلية» الذى كتبه أحمد بن حنبل.

وبدأ اهتمام المخابرات الأمريكية بالأئمة الأربعة منذ فترة طويلة، بعد أن تأسست جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات السلفية التى تذرعت بالأحكام الفقهية التى قدمتها تلك المذاهب لتبرير نشاطاتها وسلوكياتها المشبوهة، وامتدت اهتمامها أكثر فى ظل اتخاذ تنظيم القاعدة وزعيمه أيمن الظواهرى آراءها مرجعًا لشرعنة أعمال العنف والإرهاب التى يرتكبها فى أغلب البلدان، والتى طالت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

واعتبر كتاب المخابرات الأمريكية أن السبب فى الخلاف بين السنة والشيعة هم الأئمة الأربعة، لأنهم جعلوا من أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب، خلفاء للنبى محمد، الأمر الذى يرفضه الشيعة لأنهم لا يؤمنون إلا بأحقية «على» لخلافة الرسول محمد فقط.

ورأى الكتاب أن المذهب الشافعى الأكثر انتشارًا والأقرب للمسلمين السنة، نظرًا لسهولته ويسره عن باقى المذاهب، مُقرًا بأنه لا خلاف بين المذاهب التى يمكن الأخذ بها فى جميع أمور الدنيا لدى المسلمين، على الرغم من اختلافها فى بعض الفروع الفقهية.

ورأى أن النظرة السياسية للأئمة الأربعة كانت مختلفة، وتباينت آراؤهم حول السلطة والخلفاء والحكام والسياسة العامة للدولة وغيرها من الأمور التى اشتبكت مع واقع الناس وحياتهم.

وسلطت الضوء على أن المذاهب كانت أشبه بصراع أكاديمى أيضًا بين واضعيها، كما تنافس معتنقوها على تولى المناصب القضائية والإفتاء والمتعلقة بالدين والأحكام وغيرها فى فترات الحكم المتعاقبة.

وطرح الصفات الشخصية المتناقضة للمذاهب، فقال: «الحنفيون على سبيل المثال عُينوا فى وظائف رسمية وبدوا بارعين ومطلعين جيدًا ومتدينين، أما المالكيون فمملون وغير مرنين، واقتصروا على مراعاة التقليد النبوى، فى حين كان الشافعيون أذكياء ومبهجون ويحظون بقدر عال من التفاهم والتخفيف، لكنهم متكبرون وسريعو الغضب».

وتناول فكرة دمج الأفكار التى طرحتها المذاهب الأربعة وما طرحته كليات الحقوق فى الدول العربية، لأنها تعتمد فى بعض الأحيان على الأحكام الدينية المستمدة من النصوص.

ولم يكن الكتاب الدليل الوحيد على اهتمام «سى آى إيه» بالأئمة الأربعة، لكن امتلأت مكتبتها بترجمات كثيرة عنهم، ومنها كتاب تحت عنوان «ترجمة الأئمة الأربعة»، وهم مقسم لـ4 أجزاء، لكل إمام جزء خاص يحتوى تعريفًا به وبمذهبه وآراء أهل الدين حوله، وطبيعة طرحه للأصول الفقهية المستقاة من الأحاديث النبوية والسلف.

ويتناول الكتاب الأئمة بنفس ترتيب ظهورهم زمنيًا، ويحوى بعض الخطوط التى اهتمت المخابرات الأمريكية بقراءتها، حيث كانت تركز على الأحكام الجدلية ومدى ارتباطها وملاءمتها فترات ظهورها التاريخية، وركز الكتاب على بيان مدى مصداقية كل إمام ومدى الاعتراف به من قبل شرائح المسلمين، والسبب فى الاجتماع على تصديقهم، وتناول مناطق معينة فى سيرهم الذاتية، واستخدم منهجًا تحليليًا فى العرض وتقسيم الأحداث، ووضع ظلالًا بألوان معينة على فقرات جدلية خاصة فى فكر ومنهج كل إمام، وخلُص إلى وصف الشافعى بـ«الإمام الذهبى».