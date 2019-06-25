الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

لايف ستايل

فقه العم سام.. «CIA»: الأئمة الأربعة وراء الخلاف الكبير بين السنة والشيعة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:01 م
جريدة الدستور
هالة أمين
طباعة
تناول كتاب نشرته وكالة المخابرات الأمريكية «CIA» تحت عنوان «The CIA World Factbook 2019-2020»، المذاهب الفقهية الأربعة فى الإسلام، وهى «الحنفية» الذى وضعه أبوحنيفة النعمان بن ثابت، و«المالكية» الذى ألفه مالك بن أنس، و«الشافعية» الذى وضعه محمد بن إدريس الشافعى، و«الحنبلية» الذى كتبه أحمد بن حنبل.
وبدأ اهتمام المخابرات الأمريكية بالأئمة الأربعة منذ فترة طويلة، بعد أن تأسست جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات السلفية التى تذرعت بالأحكام الفقهية التى قدمتها تلك المذاهب لتبرير نشاطاتها وسلوكياتها المشبوهة، وامتدت اهتمامها أكثر فى ظل اتخاذ تنظيم القاعدة وزعيمه أيمن الظواهرى آراءها مرجعًا لشرعنة أعمال العنف والإرهاب التى يرتكبها فى أغلب البلدان، والتى طالت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
واعتبر كتاب المخابرات الأمريكية أن السبب فى الخلاف بين السنة والشيعة هم الأئمة الأربعة، لأنهم جعلوا من أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب، خلفاء للنبى محمد، الأمر الذى يرفضه الشيعة لأنهم لا يؤمنون إلا بأحقية «على» لخلافة الرسول محمد فقط.
ورأى الكتاب أن المذهب الشافعى الأكثر انتشارًا والأقرب للمسلمين السنة، نظرًا لسهولته ويسره عن باقى المذاهب، مُقرًا بأنه لا خلاف بين المذاهب التى يمكن الأخذ بها فى جميع أمور الدنيا لدى المسلمين، على الرغم من اختلافها فى بعض الفروع الفقهية.
ورأى أن النظرة السياسية للأئمة الأربعة كانت مختلفة، وتباينت آراؤهم حول السلطة والخلفاء والحكام والسياسة العامة للدولة وغيرها من الأمور التى اشتبكت مع واقع الناس وحياتهم.
وسلطت الضوء على أن المذاهب كانت أشبه بصراع أكاديمى أيضًا بين واضعيها، كما تنافس معتنقوها على تولى المناصب القضائية والإفتاء والمتعلقة بالدين والأحكام وغيرها فى فترات الحكم المتعاقبة.
وطرح الصفات الشخصية المتناقضة للمذاهب، فقال: «الحنفيون على سبيل المثال عُينوا فى وظائف رسمية وبدوا بارعين ومطلعين جيدًا ومتدينين، أما المالكيون فمملون وغير مرنين، واقتصروا على مراعاة التقليد النبوى، فى حين كان الشافعيون أذكياء ومبهجون ويحظون بقدر عال من التفاهم والتخفيف، لكنهم متكبرون وسريعو الغضب».
وتناول فكرة دمج الأفكار التى طرحتها المذاهب الأربعة وما طرحته كليات الحقوق فى الدول العربية، لأنها تعتمد فى بعض الأحيان على الأحكام الدينية المستمدة من النصوص.
ولم يكن الكتاب الدليل الوحيد على اهتمام «سى آى إيه» بالأئمة الأربعة، لكن امتلأت مكتبتها بترجمات كثيرة عنهم، ومنها كتاب تحت عنوان «ترجمة الأئمة الأربعة»، وهم مقسم لـ4 أجزاء، لكل إمام جزء خاص يحتوى تعريفًا به وبمذهبه وآراء أهل الدين حوله، وطبيعة طرحه للأصول الفقهية المستقاة من الأحاديث النبوية والسلف.
ويتناول الكتاب الأئمة بنفس ترتيب ظهورهم زمنيًا، ويحوى بعض الخطوط التى اهتمت المخابرات الأمريكية بقراءتها، حيث كانت تركز على الأحكام الجدلية ومدى ارتباطها وملاءمتها فترات ظهورها التاريخية، وركز الكتاب على بيان مدى مصداقية كل إمام ومدى الاعتراف به من قبل شرائح المسلمين، والسبب فى الاجتماع على تصديقهم، وتناول مناطق معينة فى سيرهم الذاتية، واستخدم منهجًا تحليليًا فى العرض وتقسيم الأحداث، ووضع ظلالًا بألوان معينة على فقرات جدلية خاصة فى فكر ومنهج كل إمام، وخلُص إلى وصف الشافعى بـ«الإمام الذهبى».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

صحيفة تركية: جلطة سراي يتوصل لاتفاق مع قاسم باشا لضم تريزيجيه

منذ أقل من ساعتين

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ حوالي 7 ساعات

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

الأكثر قراءة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

نبيل معلول: تمنيت انضمام ثلاثي الأهلي والزمالك لقائمة منتخب مصر

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

رياضة

لاعب برشلونة ينتقل إلى أوساساونا

أندري أنجوسيا رجل مباراة الكاميرون وغينيا بيساو

صحيفة كتالونية تستبعد ميسي من تشكيلة دور المجموعات في كوبا أمريكا

إنتر يعرض ناينجولان على برشلونة من أجل التعاقد مع فيدال

منوعات

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

يدفع مُسنًا عمره 91 عامًا على قضبان قطار

مقالات الرأي
منى-رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
إن مشهد عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين ذهبوا طواعية وبحماس لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، له مغزًى كبير لافت للنظر وتوقفت أنا عنده طويلًا.. كما أن مشهد هؤلاء الشباب والشابات وغيرهم ...
د-مينا-بديع-عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك