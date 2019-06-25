سيد أبوزيد يكتب: نرفض تدخلكم فى شئوننا الداخلية

استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠٣٣٦ الذى اعتمد، ونشر على الملأ بتاريخ ٩١٢١٩٨١، «أنه لا يحق لأى دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأى سبب كان فى الشئون الداخلية أو الخارجية لأى دولة أخرى».

هذا المبدأ ذو أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ويتضمن هذا المبدأ ١- سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسى، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلا عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافى لسكانها. ٢- حق الدولة السيادى غير القابل للتصرف فى تقرير نظامها السياسى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى بحرية، وفى تنمية علاقتها الدولية، وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية، وفقا لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأى شكل من الأشكال. ٣- حق الدول والشعوب فى الوصول الحر إلى المعلومات، وفى تطوير نظامها الإعلامى، ووسائط إعلامها الجماهيرى، ونقول هذا بملء الفم للدول والمنظمات الراعية للإرهاب، خاصة تركيا وقطر، ومن يدور فى فلكها، وكذلك المنظمات الداعمة للإرهاب، بالرغم من أنها تدعى زورًا وبهتانًا أنها منظمات دولية ومحسوبة على الأمم المتحدة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن تدخلها فى شأن داخلى لبلدنا، ولا يوجد أى مبرر لما أقدمت عليه، وذلك بخصوص الوفاة الطبيعية لمحمد مرسى، التى تمت على مسمع ومرأى العالم كله، فعقب «الوفاة الطبيعية» دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل فى وفاة مرسى، وأن يشمل التحقيق ظروف احتجازه فى السجن، وهو الأمر الذى استنكره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخاجية المستشار أحمد حافظ بأقوى العبارات والتصريحات، مشيرًا إلى أن تناول المفوضية السامية لحقوق الإنسان لوفاة مرسى ينطوى على محاولة تسييس متعمد لحالة وفاة طبيعية، وأن هذا لا يليق البتة بمتحدث رسمى لمنظمة دولية كبيرة، وما تضمنته هذه التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية، ونزاهة القضاء المصرى، بما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أى دليل أو براهين حول صحة المذكور، ودون أى إدراك بل وجهل تام بالحقائق، ويعزز هذا ما ذكره محامى مرسى نفسه، الذى أكد أنه كان مريضا، وأنه تقدم ببعض الطلبات لعلاجه، بعضها تمت الاستجابة له، وبعضها لا، وأنه كان يعانى من ورم حميد، ومتاعب بالكبد، والسكر، وكانت متوافرة له الرعاية الطبية الكاملة. هذا إلى جانب منظمة العفو الدولية، التى قالت فى تغريدة لها بالعربية على حسابها بموقع تويتر: «ندعو السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه، وشامل، وشفاف فى ظروف وفاته، وحيثيات احتجازه»، ولا ندرى أليس هذا ما أمر به السيد المستشار النائب العام، وعليكم انتظار نتائج التحقيق، وهو ذات مطلب منظمة هيومن رايتس ووتش الداعمة للإرهاب، أما تصريحات أردوغان فكانت صادمة وتدخلًا فجًا ووقحًا فى شئوننا، حيث اعتبره شهيدًا، وأنه سيثير مسألة استشهاده فى قمة مجموعة العشرين فى اليابان، نهاية الشهر، كما أنه يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث ملابسات وفاة مرسى وستحاسب المسئولين المصريين؟!، وهو الأمر، الذى استنكرته وزارة الخارجية على لسان وزيرها الفاضل سامح شكرى الذى اعتبره تدخلًا سافرًا فى شئوننا، وما ذكره أردوغان مجرد ادعاءات واهية بهدف التغطية على تجاوزاته الداخلية بتركيا.