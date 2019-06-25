وزير الزراعة التونسي: نولي أهمية كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق

أكد سمير الطيب وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، أن تونس تعطي أهمية كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى أن تونس تحتوي على أكثر من 2300 كلم من بحار وبحيرات.



وأضاف "الطيب"، أن الوزارة تعمل على استغلال هذه الثروة الطبيعية في دعم وتنمية النشاطات البحرية على غرار الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وغيرها من الأنشطة البحرية، داعيًا إلى العمل على استمرارية هذا النشاط.



جاء ذلك خلال افتتاح الطيب، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من الحدث الدولي والمتمثل في المنتدى الثاني للاقتصاد الأزرق في إفريقيا لمناقشة الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأزرق في إفريقيا بحضور مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة واليزابيث نافولى وزيرة الصيد البحري وتربية الأسماك بغانا وعدد من خبراء المحيطات ورجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات متعددة الأطراف.



وأشار وزير الزراعة إلى أن أبرز المجهودات المتخذة في هذا المجال تتمثل فى توفير امتيازات بنسبة 50 بالمائة لكل مستثمر في تربية الأحياء المائية مما سجل تقدما في هذا النشاط، والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على خلق منظومة تغطية اجتماعية تشمل البحارة.



ويعد المنتدى منصة فريدة من نوعها لتبادل الأفكار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم فرص استثمارية جديدة في الصناعات المتصلة بالمحيط والبحر سواء منها التقليدية أو الناشئة، مع تسهيل الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وتدعيم الشبكات.