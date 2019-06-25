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عالم

الجبير: القبض على زعيم داعش باليمن يؤكد التزام السعودية بمكافحة الإرهاب

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:54 م
عادل الجبير وزير
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية،
محمد عمر
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أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن إلقاء القوات الخاصة السعودية القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، يوضح التزام المملكة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال الجبير في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة وتأكيد لالتزام حكومة السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن أبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

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