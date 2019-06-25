الرئيس الأوكراني يزور كندا الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر إصلاح أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، سيزور كندا في الفترة من أول يوليو حتى الثالث من نفس الشهر، مشيرًا إلى أنه الزعيمين سيلتقيان في مدينة تورنتو في الثاني من يوليو، خلال مؤتمر إصلاح أوكرانيا.



وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو سيؤكد خلال الاجتماع مجددًا دعم كندا الثابت لشعب أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها. كما ستتناول المحادثات جهود إصلاح أوكرانيا في طريقها إلى التكامل الأوروبي الأطلسي، والوضع الأمني ​​في المنطقة، وكيفية تعميق العلاقات التجارية بين كندا وأوكرانيا.



وقال ترودو "تشترك كندا وأوكرانيا في صداقة عميقة وتاريخية مبنية على القيم المشتركة والروابط القوية بين الناس. أتطلع إلى لقائي مع الرئيس زيلينسكي، حيث سأؤكد من جديد التزام كندا تجاه الشعب الأوكراني، ومناقشة سبل تعميق شراكتنا الاقتصادية وخلق فرص عمل جيدة للطبقة المتوسطة في كلا البلدين".



يذكر أن مؤتمر إصلاح أوكرانيا سيعقد في تورنتو في الفترة من 2 إلى 4 يوليو القادم. ويشارك في استضافته كندا وأوكرانيا، ويجمع المؤتمر الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم أوكرانيا.



ويمثل فرصة لتحقيق المزيد من التقدم في برنامج الإصلاح، المصمم لتحقيق الأمن والازدهار لشعب أوكرانيا.