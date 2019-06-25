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لينا مظلوم تكتب: ورشة «التأكيد».. وليس «الترويض»

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
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دخلت صفقة القرن العناية المركزة، ولم يبق من مرحلة لفظ الأنفاس سوى ورشة البحرين الاقتصادية، التى تتأرجح أهدافها بين تأكيد مسئولين فى البحرين أنها ورشة اقتصادية فقط، لا علاقة لها بصفقة القرن، كما أنها لن تتطرق حتى للشأن السياسى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما يفرض فصلها عن التمهيد للمبادرة الدبلوماسية «المنتظرة»، وبين التوقعات أن يجرى خلال الورشة عرض المكاسب الاقتصادية التى ستجنيها الأطراف المتعددة والمنطقة كلها من قبول التصور الأمريكى وتطبيقه.
مصداقية هذه التكهنات لن يمنع اصطدامها بحقيقة عدم جدوى أى بناء اقتصادى فى ظل استقرار سياسى وأمنى مفقود، واستحالة تحقيق الأول فى مناطق إطلاق نيران مستمر كما يحدث فى غزة أو الضفة الغربية.. القاعدة الأساسية للاستثمار- أيا كان حجمه- تقوم على منطقة آمنة تمنح حرية تحرك البضائع والأفراد دون مجازفة أو عوائق.
ارتباط أو فصل الورشة المذكورة بصفقة القرن لم يكن وحده مثار الجدل، مشاركة مصر حظيت أيضا بنصيب من الاهتمام بين آراء متباينة ذهب بعضها إلى مقارنة الغياب عن الورشة الاقتصادية بمقاطعة الوفد الفلسطينى مؤتمر مينا هاوس عام 1977، وانعكاس الغياب على إعطاء إسرائيل الفرصة لتغليب رؤيتها. الاختلاف التام نتيجة المتغيرات على الصعيدين العربى والدولى مع ظهور واختفاء قوى سياسية قطعًا لا يتفق مع هذه المقارنات فى التعبير عن واقع المشهد الدولى الحالى. الإدارة السياسية تبنت منذ 2013 الصيغ الدبلوماسية التى يعترف بها العالم ولا تتضمن بنودها المقاطعة، لكنها تعتمد التواجد فى أى حدث دولى دون شرط الموافقة على ما سيُطرح. مصر ستشارك فى الورشة انطلاقًا من حرصها على الاستماع إلى مختلف الآراء المعنية بحل القضية الفلسطينية والإصرار على المواقف الثابتة.. لذا، كل الهواجس التى تربط حضور مصر بإعطاء هذه الورشة القوة والشرعية لفرض رؤية أمريكية لا مكان لها على أرض الواقع، خصوصا أن القرار المصرى الثابت يحظى بدعم عربى ودولى اتفق على التمسك بالقرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية. تصريحات المسئولين، أبرزهم وزير خارجية أمريكا بومبيو، أكدت الشكوك فى جدوى صفقة القرن وإمكانية تطبيقها مع ربط مصر والسعودية دعم صفقة ترامب بشروط تشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، أيضا أقصت شبهة أى رضوخ عربى، سواء كان قرار الدول الحضور أو الغياب عن هذه الورشة.
إعلان الرئيس الفلسطينى محمود عباس عدم المشاركة فى ورشة المنامة ضاعف من أهمية وجود عربى- أيا كان مستوى التمثيل- لتأكيد ودعم الموقف الفلسطينى حتى مع غياب أفراده. السجل الحافل لتاريخ ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية وتضحياتها يغلق كل أبواب المزايدات «الرخيصة». جسور الثقة، سياسيا وأمنيا، التى امتدت عبر عقود هى الضامن على أن الوجود المصرى هو الأقدر على الدفاع عن الحق الفلسطينى فى إطار حقيقة فشل مسارات الاستسلام والمقاطعة كسلاح لمواجهة وإفشال أى مبادرات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
ربط تكرار محور الاعتدال العربى، مصر- السعودية- الإمارات- الأردن، تمسكه بثوابت الحق الفلسطينى، بالإضافة إلى إجماع قمم مكة، مع تأكيد مباشر للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ولقاءاته مع قادة العالم أن مصر لن تقدم على شىء يرفضه الفلسطينيون لتقرير مصيرهم، إشارات واضحة لا تحتمل التشكيك.

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