صلاح الجهينى: أفلام من بطولة شخصيات «ولاد رزق» على غرار هوليوود.. قريبًا

كشف المؤلف صلاح الجهينى عن أن المخرج طارق العريان أوشك على الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثانى من الفيلم السينمائى «ولاد رزق»، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، موضحًا أنه يتبقى أسبوع واحد فقط على الانتهاء من التصوير بشكل كامل.



وقال «الجهينى»: «الجزء الثانى بمثابة تحد كبير لصناع العمل، وواجهت صعوبات كبيرة أثناء كتابته، لأن الأول حقق نجاحًا كبيرًا عقب طرحه فى 2015، وشاهده الجمهور دون أى توقعات لأحداثه، والتى كانت مفاجئة لهم فى النهاية، لكن فى الثانى سيدخل المشاهد متوقعًا بعض الأحداث التى ترتبت على الأول».

وأضاف: «بناء الأحداث الجديدة بنفس القدر من المفاجأة التى اتسم بها الجزء الأول، مع الحفاظ على نفس عناصر الفيلم، تطلب منى مجهودًا كبيرًا، كما أن الجزء الجديد يضم أكثر من 10 نجوم، ولكل منهم خط درامى خاص به».

وواصل: «فى الجزء الجديد ضيوف شرف لهم دور مؤثر فى الأحداث، وكل فنان سيظهر سيشعر الجمهور بأنه بطل العمل بمفرده، حتى وإن كان ظهوره لا يتعدى 5 دقائق، وذلك على غرار المشاهد التى ظهر فيها الفنانان محمد لطفى وسيد رجب فى الأول».

ورأى أنه «ليس هناك فيلم سينمائى مصرى ظهر فى السنوات الماضية يضم كل هؤلاء النجوم، وهو ما يميز الجزء الثانى عن أى عمل فنى قدم على أكثر من جزء»، مشيرًا إلى أن هذا الجزء الجديد مختلف تمامًا فى القصة وأماكن التصوير، مع ظهور شخصيات جديدة بجانب الأبطال الرئيسيين للعمل.

وعما حرص عليه أثناء كتابة الجزء الثانى، قال مؤلف «ولاد رزق»: «لاحظت عقب عرض الجزء الأول غضب الأسرة المصرية من بعض الإيحاءات، وهو ما أدى إلى طرحه فى السينمات لتصنيف عمرى غير مناسب للأطفال، لذا تجنبت ذلك ليصبح العمل مناسبًا لجميع الفئات العمرية ولكل أفراد الأسرة، فى مصر والوطن العربى».

وتطرق لتحضيرات الجزء الثالث قائلًا: «مشروع قائم بالفعل، لكنى لم أبدأ فيه حتى أطمئن على ردود الأفعال حول الجزء الثانى فى موسم عيد الأضحى»، كاشفًا عن عزمه تقديم ما سماه «عالم أفلام ولاد رزق» على غرار أفلام هوليوود.

واختتم: «جميع الشخصيات التى ظهرت فى الجزء الأول وتظهر فى الثانى، سيقدم كل منهم أو بعضهم فيلمًا على حدة يكون بطله الشخصية التى جسدها، على أن تتم إعادة تجميعهم من جديد فى الجزء الثالث والأخير من السلسلة».