الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

صلاح الجهينى: أفلام من بطولة شخصيات «ولاد رزق» على غرار هوليوود.. قريبًا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:28 م
جريدة الدستور
حسن أمين
طباعة
كشف المؤلف صلاح الجهينى عن أن المخرج طارق العريان أوشك على الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثانى من الفيلم السينمائى «ولاد رزق»، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المقبل، موضحًا أنه يتبقى أسبوع واحد فقط على الانتهاء من التصوير بشكل كامل.

وقال «الجهينى»: «الجزء الثانى بمثابة تحد كبير لصناع العمل، وواجهت صعوبات كبيرة أثناء كتابته، لأن الأول حقق نجاحًا كبيرًا عقب طرحه فى 2015، وشاهده الجمهور دون أى توقعات لأحداثه، والتى كانت مفاجئة لهم فى النهاية، لكن فى الثانى سيدخل المشاهد متوقعًا بعض الأحداث التى ترتبت على الأول».
وأضاف: «بناء الأحداث الجديدة بنفس القدر من المفاجأة التى اتسم بها الجزء الأول، مع الحفاظ على نفس عناصر الفيلم، تطلب منى مجهودًا كبيرًا، كما أن الجزء الجديد يضم أكثر من 10 نجوم، ولكل منهم خط درامى خاص به».
وواصل: «فى الجزء الجديد ضيوف شرف لهم دور مؤثر فى الأحداث، وكل فنان سيظهر سيشعر الجمهور بأنه بطل العمل بمفرده، حتى وإن كان ظهوره لا يتعدى 5 دقائق، وذلك على غرار المشاهد التى ظهر فيها الفنانان محمد لطفى وسيد رجب فى الأول».
ورأى أنه «ليس هناك فيلم سينمائى مصرى ظهر فى السنوات الماضية يضم كل هؤلاء النجوم، وهو ما يميز الجزء الثانى عن أى عمل فنى قدم على أكثر من جزء»، مشيرًا إلى أن هذا الجزء الجديد مختلف تمامًا فى القصة وأماكن التصوير، مع ظهور شخصيات جديدة بجانب الأبطال الرئيسيين للعمل.
وعما حرص عليه أثناء كتابة الجزء الثانى، قال مؤلف «ولاد رزق»: «لاحظت عقب عرض الجزء الأول غضب الأسرة المصرية من بعض الإيحاءات، وهو ما أدى إلى طرحه فى السينمات لتصنيف عمرى غير مناسب للأطفال، لذا تجنبت ذلك ليصبح العمل مناسبًا لجميع الفئات العمرية ولكل أفراد الأسرة، فى مصر والوطن العربى».
وتطرق لتحضيرات الجزء الثالث قائلًا: «مشروع قائم بالفعل، لكنى لم أبدأ فيه حتى أطمئن على ردود الأفعال حول الجزء الثانى فى موسم عيد الأضحى»، كاشفًا عن عزمه تقديم ما سماه «عالم أفلام ولاد رزق» على غرار أفلام هوليوود.
واختتم: «جميع الشخصيات التى ظهرت فى الجزء الأول وتظهر فى الثانى، سيقدم كل منهم أو بعضهم فيلمًا على حدة يكون بطله الشخصية التى جسدها، على أن تتم إعادة تجميعهم من جديد فى الجزء الثالث والأخير من السلسلة».

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

منذ حوالي 11 ساعة

سر الدقيقة 77 في مباراة مصر والكونغو غدًا.. "الشهيد منسي" كلمة السر

منذ حوالي 15 ساعة

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ ساعتين

"اليسار يسقط مجددا".. القصة الكاملة لخلية "خطة أمل" لاستهداف الدولة في 30 يونيو

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

الأكثر قراءة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

الكابتن

مدافع غانا يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2019

الأهلي يرفض الاستسلام ويجهز عرضاً جديداً لضم رمضان صبحي

بالفيديو.. جوردان آيو يتلاعب بمدافع بنين ويسجل ثاني أهداف غانا

بالاك يقترب من العودة إلى تشيلسي

الأخوان "أيو" ينهيان الشوط الأول بتقدم غانا على بنين بهدفين مقابل هدف

رياضة

"أبوريدة" يعين المحمدي "مخبر" لمواجهة التحرش داخل المنتخب

مدرب نيجيريا يجتمع بلاعبيه لحل أزمة مكافآت الفوز على بوروندي

أول تعليق من جوميز بعد رحيله عن برشلونة

ليفربول رفض التعاقد مع يورنتي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
إن مشهد عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين ذهبوا طواعية وبحماس لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، له مغزًى كبير لافت للنظر وتوقفت أنا عنده طويلًا.. كما أن مشهد هؤلاء الشباب والشابات وغيرهم ...
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك