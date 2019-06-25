حسام زكي: مغيبون عمدًا عن ملفات المنطقة.. ونعيش عصر انفراط الدول وتفجيرها من الداخل

قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة جرى تغييبها عمدًا عن الشأن العربى لمدة 10 سنوات، ما جعلها غير قادرة على التعامل بجدية مع ملفات المنطقة، مشيرًا إلى أنها تحاول حاليًا استعادة دورها رغم صعوبة ذلك فى ظل تحول عدد من الملفات إلى مشكلات دولية وإسناد التعامل معها إلى مجلس الأمن.

وأضاف «زكى»، فى حواره مع «الدستور»، أن القضية الفلسطينية ما زالت عصب العمل العربى المشترك، معتبرًا أن تنفيذ خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن» مستحيل على أرض الواقع فى ظل الأوضاع السياسية والدولية. ولفت إلى أن الجامعة لم تتدخل فى أزمة قطر مع الرباعى العربى، لأن أحدًا لم يطلب منها ذلك، فى حين أنها تدخلت فى السودان بعدما تبين لها وجود أيادٍ تحاول العبث باستقرار البلاد، داعيًا إلى اهتمام العرب بحل مشكلاتهم الداخلية من أجل إغلاق الثغرات التى تنفذ منها بعض الدول مثل تركيا.



■ بداية.. لماذا يغيب دور جامعة الدول العربية عن عدد من الملفات المهمة التى تمر بها المنطقة حاليا؟

- الجامعة العربية غُيبت عن عمد فيما يخص الملفات العربية، والتغييب تم عبر أشكال ووسائل مختلفة وعلى مراحل، ففى الملف السورى مثلًا حدث الأمر بعد أشهر من اندلاع الأزمة هناك، وطرح موضوع تجميد عضوية سوريا وإحالة الملف إلى مجلس الأمن، وبمجرد حدوث ذلك، أصبح مجلس الأمن هو من يقبض على زمام الأمور، وأى طرف آخر مجرد شريك أو على الأصح شريك أصغر.

وأيضا فيما يخص ليبيا واليمن والظروف المحيطة بهما، فقد «طار» الأمر منذ البداية إلى مجلس الأمن وبقى هناك، وبالتالى لم يعد هناك دور للجامعة العربية أو عمل بجدية من أجل الوصول إلى حلول لهذه الملفات العربية، كما أن هذه المشكلات اتسعت بشدة بحيث تحولت إلى مشكلات دولية، فى ظل الأيادى التى تعبث بها، وهى فى معظمها أياد متعددة وغير نزيهة.

وبالتالى فإن هذا التغييب للجامعة، الذى استمر نحو 10 سنوات، أجهض فرص التوصل لحلول عربية لمشكلات الدول الأعضاء فى المنظمة، لكننا نسعى حاليا، وبقدر الإمكان، إلى استعادة دورنا والبحث عن المناطق التى يمكن أن نسهم بها فى أى ملف من الملفات للدخول على خط الوساطة.

■ هل تعتقد أن استعادة الجامعة دورها لا يزال ممكنًا؟

- يجب أن ندرك أولا أن طبيعة القضايا والمشكلات والأزمات التى عاشتها المنطقة العربية فى العقود الماضية تختلف تمامًا عن طبيعة الأزمات التى نواجهها فى العقد الحالى، فما نراه حاليا هو عقد انفراط الدول وتفجيرها من الداخل، وبعدها تبدأ الأيادى الخارجية فى العبث بها وبأوضاعها، وهذا ما يضع الجامعة فى مأزق كبير بعدما جرى تغييبها لعدة سنوات.

كما أننا عندما قررنا أن نمسك بزمام الأمور ونلعب أدوارًا مؤثرة فى هذه الملفات وجدنا لاعبين أكثر قدرة منا على التأثير، وكان كل لاعب منهم يملك مشروعات كبرى فى المنطقة، ولديه من الإمكانيات ما لا تتوافر لنا بالضرورة، وكل هذا وضعنا فى موقف صعب يجب أخذه فى الحسبان أثناء أى حديث عن استعادة الجامعة دورها كما كان فى الماضى.

■ على ذكر التغييب وكثرة الملفات.. هل أصبحت القضية الفلسطينية خارج أولويات الجامعة العربية؟

- القضية الفلسطينية ليست خارج أولويات الجامعة العربية على الإطلاق، بل هى عصب أى عمل عربى مشترك، والجامعة العربية هى الحصن الحصين فى موضوعات القضية الفلسطينية، كما أنها تتعامل مع الموضوع بجدية كاملة.

لكن المشكلة هى أن الوضع الذى أنتجته الأحداث والظروف التى مرت بها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية جعل مكانة القضية الفلسطينية تهتز وتتراجع من اهتمامات البعض، لكن هذا لا يعنى أنها اختفت أو أصبحت غير موجودة.

■ كيف ترى إمكانية تنفيذ الطرح الأمريكى المسمى «صفقة القرن» على أرض الواقع؟

- هذه الصفقة من المستحيل تنفيذها على أرض الواقع حاليًا، فعلى الجانب الإسرائيلى لم ينجح بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة، كما كان متوقعا من الجانب الأمريكى، حتى يتم إطلاعه على الصفقة وملامحها وما أنجز فيها، لذا فإنه مضطر للانتظار حتى إجراء انتخابات أخرى وتشكيل الحكومة الجديدة وهذا كله لن يتم قبل نوفمبر المقبل.

كما أن الولايات المتحدة فى هذه الفترة ستكون قد دخلت فى دائرة سباق الانتخابات الرئاسية، وهو توقيت لا يسمح بعقد أى صفقات من هذا النوع.

وفى شأن القضية الفلسطينية ذاتها فإنها تمر بوضع هش وحرج، وتعانى السلطة حاليًا من أزمة فى ظل اقتطاع الاحتلال عوائد الضرائب الفلسطينية لصالحه تحت زعم أنها لدعم الإرهاب، رغم أنها أموال فلسطينية بالكامل، ما دفع الأمور لمرحلة صعبة.

ومن ثم فإن الجانب الفلسطينى يحتاج حاليًا إلى شبكة أمان تمويلية، تسمح له بالعمل وتيسير أموره حتى لو كان ذلك على سبيل القروض أو المنح التى تسدد لاحقًا.

■ ألا يمكن أن تكون هذه الأموال مقابل التنازل عن حل الدولتين؟

- أود أولًا أن أوضح أن مثل هذه الطروحات قائمة بالفعل منذ عدة سنوات وليست وليدة الصدفة أو من بنات أفكار الفريق الحالى فى الإدارة الأمريكية، وكلها تأتى فى إطار المساعى الإسرائيلية لإحباط الدولة الفلسطينية ودق إسفين فى العلاقات بين مكونات الشعب الفلسطينى أو بين العرب والفلسطينيين.

وبشكل عام يمكن القول إن أوضاع القضية غير جيدة أو مريحة، خاصة أن الإسرائيليين يصرون على إقصاء أى شريك فى القدس، مستفيدين من علاقاتهم مع الولايات المتحدة والإدارة الحالية، التى نأمل أن تكون طرفا وسيطًا ونزيهًا يتعامل مع هذه القضية بالجدية والحياد الواجب تجاهها، لأن ما نراه حاليًا غير جيد أو محايد على الإطلاق.

■ هل يعنى ذلك أن الولايات المتحدة فقدت صفتها كوسيط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

- لا يمكن قول إن واشنطن فقدت صفتها كوسيط، لكنها تحيد أحيانا عن دورها رغم أن الجميع يأمل فى طرح حلول حقيقية عبر وساطة أمريكية دون أن تنحاز أمريكا لطرف ضد آخر وتأخذ منه كل شىء وتعطى الآخر كل ما يريد ثم تفرض ما تسميه صفقتها.

■ مؤخرا.. نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس على سبيل الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.. ما الإجراءات التى تتخذها الجامعة تجاه الدول التى تحذو حذوها؟

- نحن نعمل بجدية وصبر وجلد فى هذا الموضوع، كما نتعامل مع الأطراف التى من شأنها اتخاذ القرارات فى هذه الدول، وبالفعل نجحنا فى إقناع دول كثيرة بعدم الإقبال على هذه الخطوة، لكن المسألة ليست سهلة، لأنها تحتاج إلى جهد كبير وتنسيق كامل بالإضافة إلى بعض الدعم المالى.

وإجمالا يمكن القول إننا كجامعة عربية فخورون بالجهود التى بذلناها طيلة الأشهر الماضية فى هذا الملف.

■ إذا انتقلنا للملف السورى.. ما آخر التطورات فى هذا الملف.. ومتى ستعود سوريا إلى الجامعة العربية؟

- نحن نتابع الملف السورى بكل دقة، ومسألة عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية قتلت بحثًا مطلع هذا العام، وبمنتهى الأمانة أقول إن الجميع يأمل فى تسوية سياسية تفتح الباب أمام عودة سوريا لمكانها فى الجامعة.

لكن المشكلة فى سوريا هى أن النظام هناك لا يسمح بأى شكل من أشكال الحوار مع المعارضة القوية، التى يعلم الجميع أنها موجودة، كما أنه لا يسمح بأى شكل من أشكال تقاسم السلطة أو غيرها من المقترحات التى تحدثت عنها قرارات مجلس الأمن.

وأعتقد أننا لن نشهد فى المرحلة المقبلة أى تطورات كبرى فى هذا الشأن، خاصة أن الأمر يتطلب تقديم تنازلات من جانب النظام وهو أمر صعب التحقق، ولا نعتقد أن النظام السورى سوف يتجاوب مع ذلك بسهولة.

■ ماذا عن رؤيتكم للتصعيد فى اليمن واستهداف جماعة الحوثى الأراضى السعودية؟

- الوضع فى اليمن صعب للغاية ويجب أن نقر بذلك، فالمسألة نشأت بالأساس بعدما نجحت جماعة انقلابية فى الاستيلاء على الحكم وإقصاء الحكومة الشرعية عن القيام بمهامها، ورفضت بعد ذلك التنازل عن الحكم ثم ناورت بالتحالف مع الجانب الإيرانى، ما وضع الجميع فى مأزق، خاصة عندما بدأت تخطط لإحداث الضرر بالمملكة العربية السعودية والإمارات.

وهذه الميليشيا الانقلابية هى المسئولة عن دفع الأوضاع للنقطة الحالية فى ظل مبالغتها فى الصدام وتهورها واستجلاب الدعم الإيرانى، الذى وضعهم فى خانة الكيانات المتحالفة مع قوى إقليمية ضد المنطقة العربية، لذا يجب التعامل مع هذا الأمر بكثير من الحذر، مع التأكيد على رفض أى تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية أو باقى دول الخليج.

■ فى تقديرك.. كيف يمكن حل الأزمة فى اليمن فى ظل هذا الوضع؟

- هناك جهد دولى يبذل حاليًا من أجل الحل، لكن ليس من الواضح حتى الآن إلى أى مدى يمكن الأخذ به، لكن هذا الجهد موجود والشرعية فى اليمن موجودة، وتحدد الحكومة التى يجب تأييدها فى البلاد، والتحالف الذى يدعم هذه الشرعية موجود أيضا.

■ يواجه الملف الليبى تحديًا مشابهًا.. فكيف تنظرون إلى الأوضاع هناك؟

- الوضع فى ليبيا مؤسف للغاية، ونحن نتابعه فى الجامعة العربية بمنتهى الدقة، ونأمل أن يصل الإخوة الليبيون إلى صيغة يمكن بموجبها وقف الأعمال العسكرية والانطلاق لمنطقة أرحب فى العلاقة بين الطرفين، خاصة فى ظل الصعوبات التى يواجهها المدنيون فى بعض المناطق، وبشكل أساسى فى الغرب الذى يشهد أعمالا مسلحة فى الوقت الحالى.

■ ما موقفكم من العملية العسكرية التى ينفذها الجيش الليبى فى طرابلس؟

- نحن كأمانة عامة لمنظمة إقليمية ليس مطلوبًا منا أن ندلى بأى مواقف فى القضايا والموضوعات التى لم يتوصل فيها مجلس الجامعة إلى قرار بعد، خاصة فى ظل انقسام الدول الأعضاء بين مؤيد ومعارض، وانغماس بعض الأطراف فى الأوضاع الحالية وتمسكه بتحقيق أهداف معينة فيها.

كما أن الحل العسكرى يجرى تنفيذه الآن على أرض الواقع ولا يمكن لأى منا أن يستبق نتائجه، وكل ما نستطيعه هنا أن نأمل فى أن تنجح الأطراف المختلفة فى التوصل إلى حل سياسى للموضوع وأن ينتهى الأمر خلال فترة وجيزة، خاصة أن التكلفة الإنسانية لأى حل عسكرى تكون مرتفعة جدًا.

■ بالانتقال إلى السودان.. كيف تقيم الأوضاع هناك حاليا ولماذا لم تتدخل الجامعة بوضوح فى هذا الملف؟

- الجامعة العربية لم تتدخل فى بداية الأمر على اعتبار أن ما يحدث هو شأن داخلى وليس من اختصاص المنظمة التدخل فى مثل هذه الموضوعات، لكن ما حدث هو أن بعض الأطراف الأخرى دخلت على الطريق، لذا لم يعد مقبولا أن نبقى بعيدين.

وفى ضوء ذلك، ذهب الأمين العام للجامعة العربية إلى الخرطوم لمتابعة الأوضاع هناك، وحث جميع الأطراف فى السودان على الحوار باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة.

وبناء عليه، التقينا جميع الأطراف وجلسنا مع المجلس العسكرى الانتقالى، والمعارضة وعدد من رؤساء الأحزاب، لكن للأسف اتضح أن الفجوة بين الأطراف المختلفة لا تزال كبيرة، رغم استماعهم وتجاوب بعضهم مع نصائح الأمين العام، كما اتضح أن هناك أيادى خارجية لا تريد الخير والاستقرار للسودان تعبث بالأمور بالإضافة إلى وجود توترات داخلية بين الأطراف.

لكننا مستمرون فى جهودنا لتشجيع الجانبين على مواصلة الحوار والعمل على التواصل فيما بينهما لإزالة نقاط الخلاف أو تحييدها، مع عدم الاستقواء بأى أطراف خارجية.

■ ألا تعتقدون أن الأزمة السودانية تحتاج لتدخلات أممية؟

- لا.. فالسودانيون لديهم من الحكمة ما يمكنهم من تجاوز هذه الأزمة بأنفسهم.

■ على ذكر الأيادى التى تعبث بالملفات العربية.. ما موقف الجامعة من أزمة قطر مع الرباعى العربى؟

- الجامعة العربية لا تتدخل فى هذه الأزمة، لأن أحدًا لم يطلب منها التدخل، كما أننا مقتنعون بأن التعامل معها يتطلب أمورًا غير متوافرة للجامعة، كما أنه يتطلب نوعًا من الحيادية وهى غير متوفرة.

صحيح أن الجامعة تتعامل مع أعضائها بشكل متوازن وتساوى بينهم، إلا أن جنسية أى شخص وانتمائه سيثيران عددًا من الحساسيات التى تؤثر على سجله وحياديته.

■ هل طرد قطر من الجامعة أمر ممكن إذا توافقت الدول الأعضاء على ذلك؟

- لا تعليق على هذا السؤال من الناحية العملية أو فيما يخص هذه القضية بالتحديد، لكن من الناحية النظرية يمكن القول إن عقوبة الطرد موجودة فى سجل الجامعة وتاريخها، وسبق استخدامها ضد مصر حينما وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل، وساعتها طردها أعضاء الجامعة رغم أنها كانت تضم مقر المنظمة وبناء عليه انتقل المقر إلى دولة أخرى.

■ إذا انتقلنا للمحيط العربى وتأثيره على المنطقة.. كيف تنظر إلى التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على دول الخليج؟

- الوضع المتأزم حاليًا لا يخدم استقرار منطقة الشرق الأوسط كلها، ونأمل من جميع الأطراف أن تتراجع عن التلويح بالمواجهة العسكرية، لأنها لن تصب فى النهاية فى صالح أى طرف، سواء فى المنطقة العربية أو فى الخليج أو فى الشرق الأوسط كله.

كما أؤكد أن أى عمل مسلح سوف يهدد مسيرة الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة نفسها، لذا أكرر الدعوة إلى جميع الأطراف من أجل التراجع عن كل ما من شأنه أن يسرع بالأمور نحو الصدام العسكرى.

■ هل يعنى ذلك أنكم تدعون للحوار مع إيران؟

- المطلوب أولًا هو الابتعاد عن لغة المواجهة والصدام المسلح، أما الانتقال لمرحلة الحوار فهذا أمر آخر، لأن الحوار له متطلبات وشروط يجب توافرها أولا، والوصول إلى هذه النقطة ليس سهلًا كما يتوهم البعض.

وما أتحدث عنه هو تراجع جميع الأطراف عن العمل المسلح الذى يجب ألا يبقى خيارًا مفتوحًا من الأساس.

■ وكيف ترى التدخلات التركية فى شئون عدد من الدول العربية ودعمها العناصر المتطرفة فى ليبيا وغيرها؟

- التدخلات التركية فى الشئون العربية مرفوضة تمامًا، خاصة أنها فى الغالب تخلق الأزمات وتجلب المشاكل التى لا يمكن التعامل معها إلا بصعوبة بالغة، وهناك قرارات سبق أن اتخذها مجلس الجامعة العربية فيما يخص التدخلات التركية التى قوبلت بإدانات كثيرة.

لكنى هنا أحب أن أقول إننا نحن العرب يجب أن نهتم أولا بواقعنا العربى ونحل مشكلاته، لأنها هى التى تفتح الثغرات التى تنفذ منها هذه الدول، وهذا ما آمل أن نصل إليه.

■ أخيرًا.. ما الجهود التى تبذلها الجامعة للتعامل مع تنامى الحركات الإرهابية المسلحة فى المنطقة العربية؟

- موضوع مكافحة الإرهاب هو موضوع شديد الأهمية ونحن نتعامل معه بجدية كبيرة، وكلما مضينا فى طريق مواجهته اكتشفنا وجود تدخلات غريبة.

لكن العمل فى هذا الموضوع يحتاج إلى صبر وتدقيق، لذا فهناك جهد كبير يبذل فى إطار التبادل المعلوماتى بين دول الجامعة، وهو ما ظهر فى اجتماعات مجالس وزراء الداخلية والعدل العرب، من أجل التنسيق بين الأجهزة المنوط بها التعامل مع هذا الملف.

■ كيف نظرتم لنتائج القمتين العربية والإسلامية فى مكة المكرمة؟

- الوضع العربى يعانى منذ عدة سنوات من إشكاليات كثيرة بسبب ما حدث من انهيارات فى بعض الدول، الأمر الذى كانت له تداعياته السلبية على استقرار المنطقة، وأدى لتراجع التنمية والتماسك السياسى داخل الجسد العربى. وبالتالى فإن انعقاد القمة العربية العاجلة فى مكة المكرمة كان يهدف بالأساس لاستعادة التماسك العربى والتعامل مع الأزمات السياسية الموجودة بجدية. ونتائج القمتين العربية والإسلامية أكدت رفض كل التدخلات من الجانب الإيرانى، والتهديدات التى تتعرض لها منطقة الخليج، وبينت أننا لن نسمح بتعرض أمن منطقتنا العربية للخطر أو التفريط فى أمن وسيادة دولها.