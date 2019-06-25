خالد جلال للاعبي الزمالك: لابد من تحقيق أقصى استفادة من معسكر أكتوبر

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، معسكره في مدينة السادس من أكتوبر، حيث حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني على تخصيص تدريبات بدنية قوية للاعبي الفريق في أول أيام المعسكر استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في شهر يوليو المقبل.



وأكد خالد جلال المدير الفني - خلال جلسته مع اللاعبين في التدريبات اليوم - أن المعسكر جاء بهدف زيادة التركيز والاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.



وقال جلال للاعبي الزمالك إنه يجب أن يتم استغلال فترة المعسكر بأقصى استفادة حتى عودة الدوري الممتاز ليتمكنوا من تحقيق اللقب.



وقام الجهاز الفني بتخصيص برنامج تدريبي بدني قوي للاعبين، وعكف على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية منفصلة قبل خوض المران الفني.



من ناحية أخرى، وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا خاصا للتونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق لتنفيذه خلال معسكر أكتوبر من أجل الجاهزية بشكل أكبر للفترة المقبلة بعدما عاد منذ أيام قليلة للتدريبات عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها.



ويخوض النقاز تدريبات إضافية بجانب مشاركته بشكل طبيعي في المران من أجل تجهيزه بالشكل المطلوب.