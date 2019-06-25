الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل القبض على زعيم داعش في اليمن

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أن إلقاء القوات الخاصة السعودية القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في اليمن يؤكد التطورات والإمكانات الكبيرة بجيش المملكة.



قال خالد بن سلمان في سلسلة تصريحات مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع تويتر إن العملية التي قام بها الجنود السعوديون بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة للقوات المسلحة في دحر أعداء الدين والوطن.



أضاف: "عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع".



أشار خالد بن سلمان إلى تصريحات ولي العهد التي تعهد فيها بتدمير التطرف، مشيدا بجنود الوطن، الذين يحققون منجزًا هامًا في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية الوطن والعقيدة.



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر".

