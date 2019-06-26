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اقتصاد

1495.20 دولار.. سعر طن "البلاديوم" اليوم

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:01 ص
أسعار البااديوم
أسعار البااديوم
أسامة الشندويلى - هويدا سعيد
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سجل سعر معدن البلاديوم، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ليصبح 1495.20 دولار للأوقية في الأسواق العالمية الحرة، حيث يدخل البلاديوم في الصناعات المعدنية التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، بوزارة قطاع الأعمال العام.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.

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