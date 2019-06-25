إحالة المتهمين بترويج "الهيروين" بالقاهرة الجديدة للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديد، إحالة سيدة وعاطل بتهمة حيازة ربع كيلو هيروين بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم " 8246 " لسنة 2019 بأن المتهمين هم " نوال.م "، إبراهيم ف، واعترف المتهمين بحيازتهم ربع كيلو من مخدر الهيروين قبل ترويجهما بدائرة قسم التجمع الأول، 78 ألف جنيه من متحصلات تجارتهم، وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة، وعاطل لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مستقلان سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالى قدره 78 ألف جنيه، هاتفي محمول.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.