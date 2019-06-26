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اقتصاد

أسعار البن اليوم.. و"شاهين تركى" بـ100 جنيه

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 06:14 ص
أسعار البن
أسعار البن
هويدا سعيد
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تعد القهوة من المشروبات التي تنال إقبال كبير من قبل المواطنين، ورصد "الدستور" أسعار اللبن اليوم الأربعاء.

وسجل سعر كيلو البن شاهين التركي السادة من 80 جنيهًا لـ 100 جنيه، وسعر البن شاهين السادة 300 جنيه، سعر البن الكولومبي 180 جنيهًا، سعر طن البن الأخضر شاهين يتراوح ما بين 3000 جنيه لـ 6000 جنيه بحسب الأنواع، سعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر غامق 215 جنيهًا.

وسعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر فاتح 215 جنيهًا، سعر كيلو بن شاهين المحوج مخصوص غامق 140 جنيهًا. وسعر كيلو بن شاهين المحوج مخصوص فاتح 132،5 جنيه، سعر كيلو بن شاهين سادة غامق 95 جنيهًا، كيلو سادة فاتح سعره 95 جنيهًا، كيلو بن شاهين محوج مخصوص وسط سعره 115 جنيهًا.

بينما سجل أسعار البن بمحلات عبد المعبود سعر كيلو البن الأخضر بالحبهان 124 جنيها، سعر البن الأخضر سادة 92 جنيها، سعر كيلو البن اليمني 280 جنيها وهو أعلى سعر للبن، سعر كيلو بن سادة فاتح 48 جنيها، سعر كيلو البن 106 جنيهات مصري، سعر كيلو بن محوج مخصوص فاتح 64 جنيها.

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