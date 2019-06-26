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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:41 ص
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019
هويدا سعيد
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تباينت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري، بعدد من البنوك العاملة بمصر، بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

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