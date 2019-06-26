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اقتصاد

أسعار الفضة اليوم.. عيار 95.8 "البريطانية" بـ9.36 جنيه

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 05:57 ص
أسعار الفضة
أسعار الفضة
هويدا سعيد
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قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه بعد الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بدأت فئة كبيرة من المصريين فى الاتجاه إلى استخدام الفضة في الزينة كحلي للرجال والنساء على حد سواء.

وأضاف "عباسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الفضة، استقرت، اليوم الأربعاء، حيث سجلت الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) نحو 9.77 جنيه للجرام، بينما سجلت الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) نحو 9.36 جنيه.

وسجلت الفضة عيار (92.5) نحو 9.03 جنيه، وسجلت الفضة عيار 90 (فضة العملات) 8.80 جنيه للجرام، بينما سجلت الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) 7.80 جنيه، وقد سجلت أوقية الفضة 260.99 جنيه.

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