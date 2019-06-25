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مصر

"الفلاحين": فتح باب الاستيراد بعشوائية إجراء عقابى للمنتج المصرى

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:16 م
حسين عبد الرحمن أبو
حسين عبد الرحمن أبو صدام
عبدالناصر محمد
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قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن إغراق السوق بالأرز المستورد يسبب خسائر للمزارعين، مشيرا إلى أن قرار الاستيراد غير مدروس.

وأضاف أبو صدام في تصريحات له أن فتح باب الاستيراد بعشوائية هو إجراء عقابي للمنتج المصري، ويضر الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الأرز المستورد الاقل جودة يقضي على نظيره المحلي الأعلى جودة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ملزمة بنص المادة 29 من الدستور بشراء المحاصيل الأساسية الزراعية بهامش ربح، ويأتي الأرز علي رأس قائمة المحاصيل الأساسية، مطالبا الحكومة بشراء محصول الأرز من الفلاحين ووضع سعر ضمان للشراء لا يقل عن 7000 جنيه للطن.

وأوضح أن زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية غير المناسبة تعطي إنتاج أقل ومع ارتفاع تكلفة زراعة الأرز فإن الانخفاض الشديد للأسعار مع قرب حصاد المحصول الجديد بنهاية أغسطس المقبل يعد ضربة قاضية لمزارعي الأرز.

واختتم أبو صدام تصريحه قائلا "إن كثرة الاستيراد التي حدثت في الأرز واللحوم الحية هي حلول تخديرية غير مجدية على المدي البعيد، وتؤدى لتدهور أحوال الفلاحين"، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف نزيف دماء المنتجين.

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