الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

العراق وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:12 م
رئيس الجمهورية العراقي
رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح
أ ش أ
طباعة
التقى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في لندن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس العراقي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين بشأن تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن وبما يحقق التقدم والرفاهية للبلدان والشعوب.
من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مشيدا بدوره المحوري إزاء الأزمات في المنطقة.

وأكد هانت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

منذ حوالي 11 ساعة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مصادر: إعادة محاكمة هشام عشماوي في 5 قضايا

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

منتخب نيجيريا يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لغينيا بأمم أفريقيا

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

الأهلي يواصل تدريباته.. ورمضان صبحي يشارك في المران الجماعي

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منوعات

فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي

الاتحاد للطيران الإماراتية تستعد لإطلاق رحلات موسمية للإسكندرية

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

10 أفكار مثيرة لاستخدام الأكواب في الديكور

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك