رئيس وزراء اليونان يشارك في مراسم تشييع جنازة الرئيس القبرصي السابق

شارك رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس، وسياسيون انفصاليون من القبارصة الأتراك اليوم الثلاثاء، في مراسم تشييع جنازة الرئيس القبرصي السابق "ديميتريس خريستوفياس".



وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم إن مئات الأشخاص احتشدوا اليوم في إحدى كنائس العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في مراسم تشييع خريستوفياس الذي توفي يوم الجمعة الماضية عن عمر 72 عامًا.

وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية عن وفاة الرئيس السابق ديميتريس خريستوفياس.



وأضاف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أنه تلقي خبر وفاة سلفه خريستوفياس يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الأخير كان بحالة صحية سيئة خلال السنوات الأخيرة.



وكان خريستوفياس يعاني من حالة صحية متدهورة منذ دخوله المستشفى في شهر مايو الماضي.

يُشار إلى أن خريستوفياس تولّى رئاسة قبرص عام 2008 لمدة خمس سنوات بعد أن قاد الحزب الشيوعي لأكثر من 20 عامًا.