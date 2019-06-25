الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

رئيس وزراء اليونان يشارك في مراسم تشييع جنازة الرئيس القبرصي السابق

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:09 م
رئيس الوزراء اليونانى،
رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس
أ ش أ
طباعة
شارك رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس، وسياسيون انفصاليون من القبارصة الأتراك اليوم الثلاثاء، في مراسم تشييع جنازة الرئيس القبرصي السابق "ديميتريس خريستوفياس".

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم إن مئات الأشخاص احتشدوا اليوم في إحدى كنائس العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في مراسم تشييع خريستوفياس الذي توفي يوم الجمعة الماضية عن عمر 72 عامًا.
وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية عن وفاة الرئيس السابق ديميتريس خريستوفياس.

وأضاف الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أنه تلقي خبر وفاة سلفه خريستوفياس يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الأخير كان بحالة صحية سيئة خلال السنوات الأخيرة.

وكان خريستوفياس يعاني من حالة صحية متدهورة منذ دخوله المستشفى في شهر مايو الماضي.
يُشار إلى أن خريستوفياس تولّى رئاسة قبرص عام 2008 لمدة خمس سنوات بعد أن قاد الحزب الشيوعي لأكثر من 20 عامًا.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منذ حوالي 5 ساعات

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

منذ حوالي 8 ساعات

سر الدقيقة 77 في مباراة مصر والكونغو غدًا.. "الشهيد منسي" كلمة السر

منذ ساعة و 19 دقيقة

الذهب يرتفع 8 جنيهات.. وعيار"21" يسجل 662 جنيها للجرام

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

منتخب نيجيريا يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لغينيا بأمم أفريقيا

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

الأهلي يواصل تدريباته.. ورمضان صبحي يشارك في المران الجماعي

مدرب الكونغو الديمقراطية: صلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي مصر

منوعات

فوائد علاجية مذهلة لإسفنجات الجلي

الاتحاد للطيران الإماراتية تستعد لإطلاق رحلات موسمية للإسكندرية

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة

10 أفكار مثيرة لاستخدام الأكواب في الديكور

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك