اشرف ذكي: الفنانين أصبحوا مهمومين بـ "محاربة المخدرات"

قال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، إن وزارة التضامن انتهجت أسلوبا جديدا فى مواجهة تعاطى المخدرات، وهناك تواصل مع صناع الدراما من لنقل رسائل إيجابية للشباب.



وأكد زكى، أن صناع الدراما بدأوا يستجيبوا لحملة "أنت أقوى من المخدرات" في أعمالهم الدرامية، قائلا" الفنانين أصبحوا مهمومين بقضية المخدرات، ولابد أن يكون الفنان نموذج لأن الشباب بتقلده".



وطالب زكي بتجريم ظهور منتجات التبغ على الشاشة، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية الكبير في حل هذه المشكلة.