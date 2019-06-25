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رياضة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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من الطبيعي أن يستغلك الكثير من الناس عندما تتصرف بلطف زائد معهم، لكن ما هو غير طبيعي وغير منطقي هو أن يستغلك شخص لم تسمع عنه ولم تره قط، هذا الحال ينطبق على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي استغل بطريقة ماكرة من قبل شاب إيراني يشبهه حد التماثل.

وكشفت قناة "Insolite TV" أن شابا إيرانيا يدعى رضا برستش، اغتنم شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني ميسي هداف نادي برشلونة، لاستغلال أكثر من 20 فتاة جنسيا.

وأوضحت أن برستش تمكن من استدراج أكثر من 20 امرأة إلى فراشه بعدما أوهمهن بأنه ميسي الحقيقي.

وأشارت القناة إلى أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد "ميسي المزور" بعد اتضاح أمره.

واكتسب "ميسي الإيراني" شعبية جارفة في العام 2017 بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينه وبين ميسي الحقيقي.

وأحرج "ميسي الإيراني" أواخر عام 2017، وكاد يدخل السجن لشبهه بميسي، واتهم بالإخلال بالنظام العام الذي سببه تجمع الناس حوله لالتقاط الصور معه.

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