"حكاية وطن ولحظات فارقة".. عرض سينمائي للأطفال بثقافة جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية، بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث أعد قصر ثقافة شرم الشيخ جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد القصر، بهدف تنمية المهارات الإدراكية للنشئ.



كما أقام قصر ثقافة طور سيناء عرضا سينمائيا للأطفال بعنوان "حكاية وطن - لحظات فارقة" بقاعة نادى التكنولوجيا بالقصر، بحضور مجموعة من رواد القصر، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشئ، بينما عقد بيت ثقافة دهب ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الرسم على الورق"، بمشاركة عدد من رواد الموقع لرسم لوحات فنية باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم.



أقام بيت ثقافة أبورديس مسابقة ثقافية وفنية بمشاركة عدد من رواد الموقع بهدف بث روح التعاون بين الأطفال وتنمية المهارات الإدراكية، وتعزيز القيم الإيجابية وحب العمل الجماعي.