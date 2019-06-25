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حوادث

غدًا.. استئناف محاكمة مختطف الطائرة المصرية إلى قبرص

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:35 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم، غدًا الأربعاء، محاكمة مختطف الطائرة المصرية إلى قبرص.

وتعود أحداث القضية رقم 720 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، إلى وقت تعرض طائرة من طراز "إيرباص 742" تابعة لشركة مصر للطيران للاختطاف أثناء رحلة محلية من مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية إلى مطار القاهرة، حيث أجبر الخاطف أفراد طاقم الطائرة على تغيير مسارها إلى قبرص، مهددا بحزام ناسف مزيف، إلا أن الشرطة القبرصية نجحت في تحرير كل الرهائن، وعددهم 81 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد، وإلقاء القبض على الخاطف.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة المتهم سيف الدين مصطفى محمد إمام للمحاكمة الجنائية في الواقعة التي اشتهرت إعلاميا بـ"اختطاف طائرة مصر للطيران"، لاتهامه بالاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيله سيرها عمدا وخطفه واحتجازه وحبسه لركابها وأفراد طاقمها تحقيقا لغرض إرهابي، فضلا عن ترويجه لأفكار ومعتقدات جماعة الإخوان الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.

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