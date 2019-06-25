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حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة 5 متهمين بمطار القاهرة لتقاضيهم رشوة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:32 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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تستكمل غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بطلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين.

وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.

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